Игрок «Что?Где?Когда?» домогался несовершеннолетней

Российская журналистка Екатерина Аренина сообщила в Twitter о том, что знаток клуба «Что? Где? Когда?» Михаил Скипский оказывал ей знаки внимания сексуального характера, когда она была несовершеннолетней.

Аренина рассказала, что Скипский был ее учителем географии в 10 классе в 2010 году.

«Когда мне было 15 лет, ко мне приставал, пытался поцеловать, трогал, звал к себе домой мой тогда учитель географии и до сих пор звезда ЧГК Миша Скипский», — призналась журналистка.

Аренина заявила, что сексуальные домогательства со стороны преподавателя Скипского терпели и другие несовершеннолетние.

Двукратный обладатель «Хрустальной совы» Михаил Скипский организует интеллектуальные игры для школьников.