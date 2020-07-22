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Греция и США будут совместно противостоять угрозам России в юго-восточной Европе

А вы заметили, как Греция из некогда дружеских Москве стран кардинально изменила тон в отношении паребрика? Апогеем российско-греческого конфликта можно считать признание Элладской Церковью автокефалию ПЦУ и запрет Гундяева россиянам посещать греческие православные храмы.

США и Греция обсудили, как противостоять угрозам России в Юго-Восточной Европе
Министры обороны США и Греции провели переговоры относительно ответа на общие вызовы безопасности на южном фланге НАТО, в том числе на угрозы со стороны России в юго-восточной Европе.

Как сообщает собственный корреспондент Укринформа, об этом сообщили во вторник в оборонном ведомстве США.

«Стороны обсудили, в частности, вражеский влияние России, а также нарастающее беспокойство со стороны Китая», — отметили в Пентагоне.

Министр обороны США отметил вклад Греции, который она делает для достижения оборонительных целей НАТО. Кроме того, глава Пентагона поблагодарил греческую сторону за размещения американских сил в бухте Суда, а также за «крепкое двустороннее взаимодействие».

В октябре прошлого года США и Греция обновили Договор о взаимном оборонном сотрудничестве.

22 июля, 2020 | Category: Новости, США ﻿
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