Греция и США будут совместно противостоять угрозам России в юго-восточной Европе

А вы заметили, как Греция из некогда дружеских Москве стран кардинально изменила тон в отношении паребрика? Апогеем российско-греческого конфликта можно считать признание Элладской Церковью автокефалию ПЦУ и запрет Гундяева россиянам посещать греческие православные храмы.



Министры обороны США и Греции провели переговоры относительно ответа на общие вызовы безопасности на южном фланге НАТО, в том числе на угрозы со стороны России в юго-восточной Европе.

Как сообщает собственный корреспондент Укринформа, об этом сообщили во вторник в оборонном ведомстве США.

«Стороны обсудили, в частности, вражеский влияние России, а также нарастающее беспокойство со стороны Китая», — отметили в Пентагоне.



Министр обороны США отметил вклад Греции, который она делает для достижения оборонительных целей НАТО. Кроме того, глава Пентагона поблагодарил греческую сторону за размещения американских сил в бухте Суда, а также за «крепкое двустороннее взаимодействие».

В октябре прошлого года США и Греция обновили Договор о взаимном оборонном сотрудничестве.