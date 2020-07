14 человек пострадали при стрельбе на похоронах в Чикаго Стала известна стоимость вакцины от коронавируса » Фильмы и сериалы, которые заставят тебя переосмыслить свою жизнь В современном мире почти у каждого второго человека есть смартфон и другая техника, которая облегчает нашу жизнь. Однако, новейшие технологии могут не только приносить пользу, но и существенно влиять на наши отношения с окружающими. Поэтому, предлагаем тебе список с фильмами и сериалами на эту тему. Редакция подготовила для тебя подборку интересных и запутанных фильмов и сериалов, сюжет которых раскроет последствия вмешательства различных устройств, гаджетов и информационных технологий в повседневную жизнь человека. Начнем с научно-фантастического сериала «Мир Дикого Запада» («Westworld»), события которого разворачиваются в парке аттракционов, где человекоподобные роботы воспроизводят быт американцев с Дикого Запада, развлекая посетителей. Однажды несколько роботов узнают, что не являются настоящими людьми и начинают жить по собственным правилам. Далее мы разместили драматический фильм «Вечное сияние чистого разума» («Eternal Sunshine of the Spotless Mind»). Обойдемся без спойлеров, просто поверь, что это очень крутая кинолента, которая не зря получила «Оскар». Следом идет психологический сериал «Мистер Робот» («Mr. Robot»), который раскрывает историю талантливого хакера Элиота Алдерсона, что вынужден выбирать между собственными принципами и заманчивым предложением от анонима. Фильмы и сериалы о новейших технологиях, которые заставят тебя переосмыслить свою жизнь: Сериал «Мир Дикого Запада» («Westworld»), 2016 год выпуска;

Фильм «Вечное сияние чистого разума» («Eternal Sunshine of the Spotless Mind»), 2004 год выпуска;

Сериал «Мистер Робот» ( «Mr. Robot»), 2015 год выпуска;

Фильм «Она» («Her»), 2013 год выпуска;

Фильм «Время» («In Time»), 2011 год выпуска;

Сериал «Электрические сны Филиппа К. Дика» («Philip K. Dick’s Electric Dreams»), 2017 выпуска;

Фильм «Из машины» («Ex Machina»), 2015 год выпуска;

Сериал «Видоизмененный углерод» («Altered Carbon»), 2018 год выпуска;

Фильм «Шоу Трумана» («The Truman Show»), 1998 год выпуска;

Фильм «Остров», 2005 год выпуска.

