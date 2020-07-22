Диетологи назвали идеальные продукты лета для хорошего самочувствия

Летние месяцы — это идеальное время года, чтобы сбросить лишние килограммы и улучшить свое самочувствие. Диетологи назвали несколько продуктов питания, которые обязательно нужно включить в летний рацион, чтобы обрести желанную стройность, а также получить все необходимые витамины.

Употребляя эти продукты ежедневно, вы сможете быстро сбросить лишние килограммы, но при этом организм будет получать все необходимые элементы для нормальной работы.

В первую очередь, специалисты рекомендуют каждый день употреблять арбуз. Он не только насыщает без переедания, но и поможет снизить потоотделение, что немаловажно в жаркую погоду. Также диетологи советуют включить в рацион свежие томаты. Они защитят кожу от солнечных ожогов, если вы часто посещаете пляж.

Кроме того, помидоры улучшают работу желудочно-кишечного тракта.