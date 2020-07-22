У берегов Аляски произошло мощнейшее землетрясение Игрок «Что?Где?Когда?» домогался несовершеннолетней » Дело о смертельном ДТП с участием Ефремова уже в суде Уголовное дело в отношении артиста Михаила Ефремова, ставшего участником смертельного ДТП, поступило в Пресненский суд Москвы. Ранее прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Ефремова по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть человека). Михаил Ефремов 8 июня стал участником ДТП в центре Москвы, в результате которого пострадал один человек. 9 июня стало известно, что пострадавший Сергей Захаров скончался. Михаил Ефремов был помещен под домашний арест.

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