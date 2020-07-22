Что происходит с курсом гривны

Курс гривни за последнюю неделю значительно просел по отношению к доллару. Еще 13 июля официальный курс Национального банка Украины составлял 26,95 грн за доллар, а уже на 21 июля — 27,6 грн.

Нервозности на валютном рынке на прошлой неделе добавляли новости вокруг назначения нового главы НБУ. Однако, похоже, это были не все вести, которые могут еще больше опустить гривню. В частности, руководитель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев заявил, что постепенная, но ощутимая девальвация — на 2,75 грн — может создать (вместе с другими поддерживающими мерами) стимулы для экономики.

«Если говорить о курсе гривни, то по мнению многих экспертов, она переоценена в пределах 10%. Это вопрос, который должен решать Национальный банк… Но ничего страшного в постепенной, медленной просадке гривны в рамках 10% я лично не вижу», — сказал Гетманцев во время онлайн-конференции аналитического центра CASE Украина 20 июля.

Новоназначенный председатель НБУ Кирилл Шевченко в тот же день заявил, что не видит никаких оснований для резкой девальвации нацвалюты, и поэтому не считает, что есть основания для вмешательства регулятора в ситуацию на валютном рынке. «Сейчас мы не видим никаких граничных пересечений размеров курса для того, чтобы Национальный банк должен был реагировать на такие колебания. Колебания находятся в пределах нормальных», — сказал он.

И Гетманцев, и Шевченко также синхронно отметили, что не видят оснований опасаться неконтролируемой эмиссии гривни.