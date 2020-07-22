Британцы провели совместные испытания дрона и пилотируемого вертолета

Британская компания QinetiQ провела совместные испытания дрона и пилотируемого вертолета H125, целью которых была демонстрация взаимодействия аппаратов. Как пишет Flightglobal, испытания состоялись 19 июня 2020 года на полигоне в Солсбери-Плейн на юго-западе Англии. Вертолет и дрон занимались совместным поиском наземных целей. Испытания проводились в рамках разработки концепции MUM-T.

Концепция MUM-T (Manned-Unmanned Teaming, взаимодействие человек — машина) относительно вертолетной техники предполагает, что экипажи пилотируемых вертолетов смогут в полете управлять беспилотными летательными аппаратами. При этом речь идет не только об обмене разведывательными данными, но и о контроле над аппаратом на всех этапах полета, включая взлет и посадку.

MUM-T также предполагает, что беспилотники смогут действовать в полностью автоматическом режиме, выполняя определенные задачи в паре с пилотируемым вертолетом. Наконец, экипажи вертолетов смогут взаимодействовать с беспилотными аппаратами на уровне простой постановки задачи, способы решения которой дроны должны будут уже искать самостоятельно.

Во время испытаний 19 июня дрон компании QinetiQ работал в автоматическом режиме; оператор лишь изредка отдавал команды аппарату, когда необходимо было скорректировать решаемые им задачи. Управление полетными заданиями дрона производилось с помощью планшета в вертолете. Испытания проводились по заказу сухопутных войск Великобритании.