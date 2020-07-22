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Арсен Аваков рассказал о сообщниках Максима Кривоша в других городах

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на брифинге заявил, что у луцкого террориста Максима Кривоша были сообщники в других городах.

— Его сообщники задержаны, один из них в Харькове, там найдены патроны, взрывчатка, — рассказал Аваков.

Он назвал террориста «неуравновешенным человеком», который «придумал месть миру». О сообщниках Кривоша он сказал, что «это такой себе криминальный мир, который долго сидел в тюрьме и нарисовал свое понятие справедливости и ценности человеческой жизни».

— Фильм, о котором говорит этот человек, хороший. И не надо быть таким долбанутым, чтобы устраивать такой кошмар для этих людей на всю страну. Фильм можно посмотреть и без того, — добавил глава МВД Украины.

Аваков также сообщил, что у захватчика были пистолет, автомат, а также боевая граната. Министр заявил, что злоумышленника «ждет долгий тюремный срок».

Напомним, по факту захвата автобуса в Луцке возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

22 июля, 2020 | Tags: , , | Category: Новости, Политика, Украина ﻿
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