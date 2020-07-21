Водитель военного «ЗиЛа» совершил смертельную аварию в Днепропетровской области

Стало известно о трагическом событии на территории Днепропетровской области. Речь идет о смертельном дорожно-транспортном происшествии при участии транспортного средства Национальной гвардии Украины.

В пресс-службе военной прокуратуры южного гарнизона рассказали, что в Синельниковском районе Днепропетровской области произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие, которое имело летальный исход.

В сообщении отмечается, что во время движения колонны одной из частей Национальной гвардии Украины, водитель грузового транспортного средства «ЗиЛ-131» по неустановленным причинам выехал на полосу встречного движения, после чего протаранил Daewoo Lanos. Последствиями удара стало то, что в легковом транспортном средстве погибли водитель и пассажир. Еще три человека получили тяжелые травмы.

Сам двадцатилетний водитель «ЗиЛа»был задержан. Сейчас ему готовится сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления. Скоро суд должен вынести решение относительно избрания меры пресечения. Следственные действия проводит военная прокуратура Днепропетровского гарнизона, а также территориальное управления Государственного бюро расследований на территории Полтавской области.