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Вадим Пристайко назначен послом в Великобритании

Президент Владимир Зеленский назначил Вадима Пристайко послом в Великобритании.

Об этом говорится в указе Президента № 287 от 20 июля.

«Назначить Пристайко Вадима Владимировича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии», — сказано в нем.

Пристайко 50 лет.

Рада в марте 2020 года назначила его вице-премьер-министром по европейской и евроатлантической интеграции в правительстве Дениса Шмыгаля, до этого он с августа 2019 года был министром иностранных дел в правительстве Алексея Гончарука.

 

 

 

21 июля, 2020 | Tags: , , , | Category: Новости, Политика, Украина ﻿
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