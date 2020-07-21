Вадим Пристайко назначен послом в Великобритании

Президент Владимир Зеленский назначил Вадима Пристайко послом в Великобритании.
Об этом говорится в указе Президента № 287 от 20 июля.
«Назначить Пристайко Вадима Владимировича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии», — сказано в нем.
Пристайко 50 лет.
Рада в марте 2020 года назначила его вице-премьер-министром по европейской и евроатлантической интеграции в правительстве Дениса Шмыгаля, до этого он с августа 2019 года был министром иностранных дел в правительстве Алексея Гончарука.
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