В Туркменистане от «запрещенного» президентом коронавируса умер близкий родственник диктатора

«Из Туркменистана пришла печальная новость

Нет, нет, не то, что вы подумали…, его зять

Да, умер от ковида муж сестры президента Бердымухамедова, — Назар Реджепов, человек чрезвычайно влиятельный в туркменской бизнес-среде с репутацией весьма неоднозначной, именно с его именем связывают отъем у российской телекоммуникационной компании МТС ее туркменской «дочки» несколько лет назад

Напомним, Туркменистан, единственное государство на Евразийском континенте, руководство которого до сих пор отказывается признавать наличие коронавируса в своей стране. Вернувшаяся на днях оттуда весьма покладистая миссия ВОЗ не стала оспаривать точку зрения Аркадага(Покровителя, — такой титул носит туркменский деспот).

Вместо этого миссия предложила властям сказочно мудрое решение: вести себя так, как будто коронавирус в стране все-таки есть…

Вот, представили, и тут же ковид проник в самую сердцевину царственного тохума, как называется обширный родственный клан Бердымухамедова.

Туркменские источники указывают также, что сестра Аркадага подключена к ИВЛ»-написал политолог на своей странице в Фейсбук.

Официально власти Туркменистана не подтверждают не только смерть людей из окружения президента страны, но даже и то, что COVID-19 в стране есть, несмотря на то, что, по данным очевидцев, каждый день только в одной больнице в Ашхабаде умирают около 50 человек. Однако на прошлой неделе Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана официально рекомендовало гражданам пользоваться масками и соблюдать социальную дистанцию из-за «повышенного содержания пыли и болезнетворных микробов в воздухе». Президент Бердымухамедов после этого официально появился на видео в маске, а в стране были закрыты все рынки и мечети.