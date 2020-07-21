В Беларуси прячется один из самых известных преступников современности

Бывший главный операционный директор Wirecard и один самых разыскиваемых преступников в мире Ян Марсалек в настоящее время находится в Беларуси, согласно расследованию Bellingcat.

Примерно месяц назад в балансе управляемой им немецкой компании аудиторы EY выявили дыру на €1,9 млрд. Вскоре после этого топ-менеджмент компании, включая Марсалека, был уволен. Цена акций компании за семь дней упала со 100 до 1,08 евро.

Впоследствии выяснилось, что руководство Wirecard осуществляло махинации со счетами, чтобы повысить капитализацию компании и сделать ее привлекательнее для инвесторов.

Спустя некоторое время полиция Мюнхена задержала генерального директора Wirecard Маркуса Брауна. Его подозревают в фальсификации данных об остатках средств на счетах компании. 23 июля судья изберет меру пресечения в отношении Брауна.

40-летний австриец Ян Марсалек работал в Wirecard с 2010 года, отвечая за деятельность компании в Азии. По информации издания, на фоне скандала и ареста Брауна топ-менеджер сказал, что собирается на Филиппины с целью найти пропавшие миллиарды и доказать свою невиновность.

С тех пор его разыскивали власти Германии, Австрии и спецслужбы других стран не только из-за финансовых махинаций, но и по подозрению в связях с российской разведкой.

Согласно расследованию, с 2015 года Марсалек занимался различными проектами в Ливии, якобы с целью «гуманитарного восстановления страны». Однако на деле он взаимодействовал с российскими советниками и европейскими чиновниками в рамках плана по созданию частных военных компаний для защиты коммерческих интересов в охваченной гражданской войной стране.

По информации Bellingcat, советником Марсалека по ливийской инициативе был россиянин Андрей Чупрыгин — эксперт по арабскому миру. По данным западных спецслужб, он — высокопоставленный офицер ГРУ, поддерживающий тесные связи с разведывательным сообществом.

Согласно Spiegel, Марсалек также поддерживал тесные связи с лояльной Кремлю крайне правой Австрийской партией свободы. Ей он передавал секретные сведения.

Согласно Bellingcat, Марсалек был частым гостем в России: за последние 10 лет он совершил более 60 поездок в страну.

Его первая поездка состоялась в 2004 году, шесть лет он не посещал Россию вовсе, а с 2010 года, когда он присоединился к правлению Wirecard, начал летать регулярно. Поездки Марсалека активизировались в 2014 году: он прилетал в Москву 10 раз, при этом оставаясь обычно всего на сутки.

Вскоре после отстранения от должности члена правления Wirecard Марсалек был окончательно уволен и оказался в розыске.

После исчезновения в беседах с друзьями и бывшими коллегами он упоминал, что находится в часовом поясе Восточной Азии. Однажды Марсалека спросили, находится ли он в «политически стабильной среде». Тот засмеялся и сказал:

«Не волнуйтесь, у власти здесь одни и те же люди последние 25 лет».

В базе о пересечении границы бывший топ-менеджер указан как въехавший в Беларусь на частном самолете в ночь на 19 июня 2020 года. Согласно пограничным данным, после этого он не покидал страну.

Согласно Bellingcat, сначала на частном самолете Embraer 650 Legacy Марсалек прибыл в Таллинн из австрийского города Клагенфурт. При этом в то же время в Таллинне приземлился регулярный коммерческий рейс Lufthansa LH882 из Франкфурта. Менее чем через 15 минут после приземления LH882 бизнес-джет Embraer вылетел в Минск.