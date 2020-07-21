«Титаник» станет настольной игрой

Знаменитая драма Джеймса Кэмерона «Титаник» станет основой для новой настольной игры. Как стало известно изданию Comic Book, компания Spin Master Games готовится выпустить ее в сентябре 2020 года.

Утверждается, что в игре будут представлены персонажи из фильма, такие как Джек, Роза, Кэл и Рут, которые пытаются спасти как можно больше пассажиров, перемещаясь по тонущему «Титанику». Сам корабль представлен полем, состоящим из 36 отсеков.

Игроки набирают очки, спасая пассажиров и играя в так называемые «звездные карты», которые доступны только в определенных каютах и дают возможность воссоздать культовые сцены из фильма. Игрок с наибольшим количеством очков выигрывает.

Напомним, что «Титаник» был выпущен в прокат в 1997 году и долгое время являлся самым кассовым кинопроектом в истории. Позже зрителям была представлена стереоскопическая версия, также пользовавшаяся большим успехом. На счету ленты 11 наград Американской Киноакадемии и множество других престижных профессиональных премий.

Главные роли сыграли Леонардо ДиКаприо, Кейт Уинслет, Билли Зейн, Кэти Бэйтс, Фрэнсис Фишер, Глория Стюарт, Билл Пэкстон, Бернард Хилл и другие актеры.