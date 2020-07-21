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«Титаник» станет настольной игрой

"Титаник" станет настольной игрой

Знаменитая драма Джеймса Кэмерона «Титаник» станет основой для новой настольной игры. Как стало известно изданию Comic Book, компания Spin Master Games готовится выпустить ее в сентябре 2020 года.

Утверждается, что в игре будут представлены персонажи из фильма, такие как Джек, Роза, Кэл и Рут, которые пытаются спасти как можно больше пассажиров, перемещаясь по тонущему «Титанику». Сам корабль представлен полем, состоящим из 36 отсеков.

Игроки набирают очки, спасая пассажиров и играя в так называемые «звездные карты», которые доступны только в определенных каютах и дают возможность воссоздать культовые сцены из фильма. Игрок с наибольшим количеством очков выигрывает.

Напомним, что «Титаник» был выпущен в прокат в 1997 году и долгое время являлся самым кассовым кинопроектом в истории. Позже зрителям была представлена стереоскопическая версия, также пользовавшаяся большим успехом. На счету ленты 11 наград Американской Киноакадемии и множество других престижных профессиональных премий.

Главные роли сыграли Леонардо ДиКаприо, Кейт Уинслет, Билли Зейн, Кэти Бэйтс, Фрэнсис Фишер, Глория Стюарт, Билл Пэкстон, Бернард Хилл и другие актеры.

21 июля, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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