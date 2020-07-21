Составлен список лучших хорроров 2020

Издание Collider опубликовало список лучших фильмов-хорроров первой половины 2020 года.
Составители списка отметили, что в 2020 году этот жанр стал пользоваться особой популярностью, потому что позволил зрителям избавиться от негативных эмоций, вызванных пандемией коронавируса. Хоть многие студии были вынуждены отменить премьеры своих фильмов, в список попали весьма интересные и разнообразные фильмы. В первую очередь инди-кино и ленты смешанных жанров. А вот слешеры, сиквелы и дома с привидениями придется ждать до конца пандемии.
В топ-15 хорроров попали следующие картины:
После полуночи
Цвет из иных миров
Иди к папочке
Пара нормальных
Гретель и Гензель
Охота
Человек-невидимка
Сторожка
Платформа
Реликвия
Кричи, королева! Мой кошмар на улице Вязов
Морские паразиты
Глотай
Под водой
Вивариум
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