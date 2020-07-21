Составлен список лучших хорроров 2020

Издание Collider опубликовало список лучших фильмов-хорроров первой половины 2020 года.

Составители списка отметили, что в 2020 году этот жанр стал пользоваться особой популярностью, потому что позволил зрителям избавиться от негативных эмоций, вызванных пандемией коронавируса. Хоть многие студии были вынуждены отменить премьеры своих фильмов, в список попали весьма интересные и разнообразные фильмы. В первую очередь инди-кино и ленты смешанных жанров. А вот слешеры, сиквелы и дома с привидениями придется ждать до конца пандемии.

В топ-15 хорроров попали следующие картины:

После полуночи

Цвет из иных миров

Иди к папочке

Пара нормальных

Гретель и Гензель

Охота

Человек-невидимка

Сторожка

Платформа

Реликвия

Кричи, королева! Мой кошмар на улице Вязов

Морские паразиты

Глотай

Под водой

Вивариум