Рефат Чубаров обьяснил позицию украинской власти по поводу подачи воды в Крым

Он отметил, что «любая власть, любой политик, который завтра даст команду открыть шлюзы на дамбе Северо-Крымского канала, не будет долго находиться в своих кабинетах – народ сметет». Он добавил, что днепровская вода пойдет в Крыму «в первый же день после ухода из полуострова последних российских солдат»

«Поставка воды в условиях оккупации, без четкой фиксации того, что будет с Крымом, фактически означает согласие на отчуждение украинской территории и признание попытки аннексии со стороны России. Это будет началом дезинтеграции Украины», – сказал Чубаров.