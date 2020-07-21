Рефат Чубаров обьяснил позицию украинской власти по поводу подачи воды в Крым

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров выразил мнение, что власть, которая пойдет на поставки днепровской воды в Крым в условиях оккупации, продержится недолго.
«Что касается воды, я в очередной раз хочу напомнить: для населения Крыма ее хватает. Не хватает ее для хозяйственной деятельности, для военных гарнизонов, для тех же военных кораблей. В то же время Россия с помощью репрессий и преследований пытается максимально изгнать с полуострова крымских татар, этнических украинцев и одновременно переселить туда своих граждан. Сотни новых домов, разумеется, требуют инфраструктуры и воды. Вот на это мы днепровскую воду давать не будем», – сказал Чубаров.
Он отметил, что «любая власть, любой политик, который завтра даст команду открыть шлюзы на дамбе Северо-Крымского канала, не будет долго находиться в своих кабинетах – народ сметет». Он добавил, что днепровская вода пойдет в Крыму «в первый же день после ухода из полуострова последних российских солдат»
«Поставка воды в условиях оккупации, без четкой фиксации того, что будет с Крымом, фактически означает согласие на отчуждение украинской территории и признание попытки аннексии со стороны России. Это будет началом дезинтеграции Украины», – сказал Чубаров.
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