Пресс-служба Зеленского наконец то прокомментировала заявление Кадырова

В Офисе президента Украины сообщили журналистам, что не видят смысла комментировать или обсуждать заявление главы Чечни Рамзана Кадырова.

«Любой человек в современном информационном мире имеет право на любые заявления. Но это точно не повод для поиска каких-то тайных смыслов. Поэтому вызывает некоторое удивление такая настойчивая попытка части средств массовой информации предать факту личного сообщения главы субъекта федерации соседней страны чрезвычайное значение», – говорится в комментарии.

Как отметили в ОП, в заявлении Кадырова говорится о таких аспектах межгосударственных отношений, которые находятся в компетенции исключительно действующих президентов Украины и России.

«И которые точно нет смысла комментировать или обсуждать в любых личных сообщениях», – сообщили в Офисе президента.