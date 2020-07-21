«  
  »

Названы лучшие фильмы ужасов этого года

Эксперты портала Collider составили список лучших фильмов ужасов с начала 2020 года.

По мнению журналистов, жанр давно уже стоит на месте, пугая зрителей очередными скримерами, а не развитием сюжета с нагнетанием обстановки. Несмотря на это зрители продолжают охотно смотреть ужастики, которые в этом году помогают также отвлечься от мыслей о коронавирусе.

В список самых страшных фильмов с начала года вошли картины «После полуночи», «Цвет из иных миров», «Иди к папочке», «Пара нормальных», «Гретель и Гензель», «Охота», «Человек-невидимка», «Сторожа», «Платформа», «Реликвия», «Под водой», «Глотай», «Морские паразиты» и «Вивариум».

21 июля, 2020 | Tags: , , | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  