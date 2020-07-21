Названы лучшие фильмы ужасов этого года

Эксперты портала Collider составили список лучших фильмов ужасов с начала 2020 года.

По мнению журналистов, жанр давно уже стоит на месте, пугая зрителей очередными скримерами, а не развитием сюжета с нагнетанием обстановки. Несмотря на это зрители продолжают охотно смотреть ужастики, которые в этом году помогают также отвлечься от мыслей о коронавирусе.

В список самых страшных фильмов с начала года вошли картины «После полуночи», «Цвет из иных миров», «Иди к папочке», «Пара нормальных», «Гретель и Гензель», «Охота», «Человек-невидимка», «Сторожа», «Платформа», «Реликвия», «Под водой», «Глотай», «Морские паразиты» и «Вивариум».