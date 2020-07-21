Канье Уэст заявил, что Ким Кардашьян хотела запереть его в психбольнице

Эмоциональное выступление 43-летнего Канье Уэста перед избирателями в Южной Каролине продолжает активно обсуждаться в сети. Во время него кандидат в президенты США расплакался и признался, что первое время они с женой Ким Кардашьян задумывались об аборте, когда она была беременна их старшей дочерью Норт.

Вчера вечером рэпер только подогрел интерес к этой теме. Он опубликовал ряд твитов, в которых рассказал фанатам, что после его неожиданного признания Ким была готова срочно вылететь к нему на ранчо в Вайоминг, чтобы закрыть его в больнице. В этих сообщениях Канье также сравнивает себя с героем фильма «Прочь», которого гипнотизирует богатая белая семья с целью использовать в личных целях.

Канье Уэст и Ким Кардашьян

Ким пыталась вылететь ко мне в Вайоминг с доктором, чтобы изолировать меня, как в фильме «Прочь», потому что вчера я разрыдался из-за того, что спас жизнь моей дочери,

— написал Уэст, однако вскоре удалил этот твит.

Скрин из твиттера Канье Уэста

В одном из своих твитов, который Канье потом удалил, как и предыдущий, он обратился к своей теще Крис Дженнер:

Крис, не играй со мной. Ты не должна находиться рядом с моими детьми. Ты пыталась меня запереть.

В своих твитах кандидат в американские президенты также говорит, что положит всю свою жизнь на то, чтобы его жена Ким Кардашьян и дети не снимались для Playboy. Рэпер также успел упомянуть Анну Винтур, которая когда-то была к нему очень добра, но с обидой восприняла его сделку с Gap, а также рэпера Дрейка: с ним у Канье давний конфликт. Среди сообщений, которые Уэст все же оставил, был анонс его нового альбома Donda, релиз которого назначен на 24 июля.

Напомним, что после своего эмоционального признания перед избирателями Канье Уэст заявил, что будет благодарен Ким за Норт, даже если она захочет развестись с ним после этих публичных откровений. Многие связали слезы Канье и его последующие твиты с его биполярным расстройством личности, из-за которого он время от времени выдает неожиданные реакции.