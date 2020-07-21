Холли Берри намекнула на нового молодого возлюбленного

53-летняя Холли Берри на днях заинтриговала поклонников новым фото в инстаграме. Актриса поделилась снимком, сделанным в постели, где в кадре видны лишь ее ноги и ноги некоего мужчины.

Воскресные забавы,

— подписала фотографию Холли.

Фото из инстаграма Холли Берри

Несмотря на отсутствие каких-либо пояснений с ее стороны, подписчики тут же сделали вывод, что у Берри появился новый возлюбленный, и прокомментировали пост эмоджи в виде сердечек и пожеланиями счастья.

Рада, что ты встретила кого-то,

— написала одна из поклонниц.

Напомним, что Холли три раза была замужем официально, оформив отношения с бейсболистом Дэвидом Джастисом, музыкантом Эриком Бене и актером Оливье Мартинесом. С манекенщиком Габриэлем Обри актриса состояла в фактическом браке и родила от него дочь Налу Ариэлу в 2008 году.

Габриэль Обри и Холли Берри

Последний на сегодняшний день брак Холли с Мартинесом завершился в 2016 году. От актера она родила сына Масео, которому сейчас шесть лет.

Оливье Мартинес и Холли Берри

Последним романом, о котором было известно публике, стали отношения с 37-летним музыкальным продюсером Алексом Да Кидом в 2017 году. С ним Холли встречалась около полугода, написав затем в инстаграме, что «с любовью покончено», и сопроводив это признание сердцем из черной ленты.

В апреле этого года во время прямого эфира в инстаграме Берри также заявила, что ни с кем не встречается и не находится в активном поиске.