Холли Берри намекнула на нового молодого возлюбленного

53-летняя Холли Берри на днях заинтриговала поклонников новым фото в инстаграме. Актриса поделилась снимком, сделанным в постели, где в кадре видны лишь ее ноги и ноги некоего мужчины.
Воскресные забавы,
— подписала фотографию Холли.
Фото из инстаграма Холли Берри
Несмотря на отсутствие каких-либо пояснений с ее стороны, подписчики тут же сделали вывод, что у Берри появился новый возлюбленный, и прокомментировали пост эмоджи в виде сердечек и пожеланиями счастья.
Рада, что ты встретила кого-то,
— написала одна из поклонниц.
Напомним, что Холли три раза была замужем официально, оформив отношения с бейсболистом Дэвидом Джастисом, музыкантом Эриком Бене и актером Оливье Мартинесом. С манекенщиком Габриэлем Обри актриса состояла в фактическом браке и родила от него дочь Налу Ариэлу в 2008 году.
Габриэль Обри и Холли Берри
Последний на сегодняшний день брак Холли с Мартинесом завершился в 2016 году. От актера она родила сына Масео, которому сейчас шесть лет.
Оливье Мартинес и Холли Берри
Последним романом, о котором было известно публике, стали отношения с 37-летним музыкальным продюсером Алексом Да Кидом в 2017 году. С ним Холли встречалась около полугода, написав затем в инстаграме, что «с любовью покончено», и сопроводив это признание сердцем из черной ленты.
В апреле этого года во время прямого эфира в инстаграме Берри также заявила, что ни с кем не встречается и не находится в активном поиске.
Я решила, что не буду спешить: я собираюсь потратить время на то, чтобы побыть с самой собой. И было бы здорово, если бы я смогла остаться в таком положении!— призналась тогда актриса.
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