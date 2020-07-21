Бывший глава «Автодора» вынужден был уйти с предыдущей должности из-за не внесенных в декларацию дорогих часах

Задержанному в понедельник бывшему министру транспорта Польши и экс-главе «Укравтодора» Славомиру Новаку после допроса в польской прокуратуре предъявили обвинение в коррупции и получении выгоды преступным путем. Об этом сообщила журналистам во вторник пресс-секретарь Окружной прокуратуры в Варшаве Мирослава Чир.

По ее словам, Новак и еще двое задержанных по этому делу не признали вину. Теперь прокуратура направляет в суд просьбу о применении к задержанным меры пресечения в виде временного ареста. «Запрос должен поступить самое позднее завтра в шесть утра (07:00 по Киеву)», — подчеркнула она.

Дело, возбужденное в отношении Новака, касается организованной преступной группировки, на след которой вышли польское Центральное антикоррупционное бюро и Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Новак — представитель правившей в Польше до 2015 года партии «Гражданская платформа». Сейчас это политическое объединение в оппозиции. С 2011 по 2013 год Новак руководил Министерством транспорта Польши. Уйти с этого поста ему пришлось после скандала, связанного с тем, что он не внес в свой отчет о доходах дорогие наручные часы. Главой «Укравтодора» Новак стал в 2016 году. В сентябре текущего года он оставил эту должность