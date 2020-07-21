Британия обьявила о создании успешной вакцины от коронавируса

Вакцина от коронавируса, разработанная в Оксфордском университете, кажется безопасной и вызывает иммунный ответ.

В испытаниях участвовали 1077 человек. Они показали, что инъекция провоцирует выработку антител и Т-клеток, которые могут бороться с коронавирусом.

Отмечается, что результаты многообещающие, но пока рано говорить, достаточно ли этой вакцины, чтобы обеспечить защиту от коронавируса. На данный момент начались более масштабные испытания.

По словам ученых, опасных побочных эффектов у вакцины, которую назвалиChAdOx1 nCoV-19, пока не обнаружили, но у 70 процентов испытуемых возникали лихорадка и головная боль. Впрочем, эту проблему можно решить с помощью парацетамола, заверили исследователи.