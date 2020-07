Сериал «Чернобыль» собрал рекордное количество наград Открылось удивительное казино Сол » В сети появилось новое романтичное фото Меган Фокс и Колсона Бэйкера Роман 34-летней Меган Фокс и 30-летнего рэпера Колсона Бэйкера, выступающего под псевдонимом Machine Gun Kelly, набирает обороты. В сети появилась новая фотография, на которой они позируют в обнимку. Кадр опубликовал кинопродюсер Рэндалл Эммет, он сделан на вечеринке по случаю возобновления съемок триллера Midnight in the Switchgrass в Пуэрто-Рико. Одну из главных ролей в картине как раз и играет Меган. Меган Фокс и Колсон Бэйкер с командой фильма Midnight in the Switchgrass Спустя четыре месяца! Я благодарен за то, что вернулся в Пуэрто-Рико на съемки с этим удивительным актерским составом! Адаптируемся к этому новому миру! Все вместе помещены на карантин! — так подписал 49-летний Эммет снимок, на котором позировала его невеста Лала Кент, а также актеры Лукас Хаас и Эмиль Хирш. В мае Брайан Остин Грин подтвердил, что он и Фокс расстались почти через десять лет брака. Как сообщает британское издание Daily Mail, экс-возлюбленные давно живут раздельно: она — в Калабасасе, он — в Малибу. При этом пока еще супруги периодически встречаются и проводят время со своими сыновьями — Ноа, Бодхи и Джорни. После развода с мужем Меган появилась в клипе Machine Gun Kelly на песню Bloody Valentine. Папарацци не раз ловили парочку вместе: то на совместном шопинге, то около дома актрисы, то в автомобиле рэпера, то в аэропорту. А вот с детьми знакомить своего бойфренда Фокс пока не готова. Они тусуются у Меган несколько раз в неделю. Она встречается с Колсоном, только когда сыновья находятся с Брайаном. Эти отношения пока кажутся ей слишком новыми и недостаточно серьезными, чтобы знакомить его с детьми. Тем не менее Меган, похоже, очень счастлива, — прокомментировал инсайдер.

