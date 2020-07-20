Ученые предполагают,что Африка может быть разделена еще одним океаном

В районе африканских Афар континент может расколоться на две части, между которыми через несколько миллионов лет сможет образоваться еще один океан. Об этом заявили геологи Тулейнского университета в США.

Они подчеркнули, что этот африканский регион находится на стыке сразу трех тектонических плит и в настоящее время они начали отдаляться друг от друга.

Ученые уверены в том, что рано или поздно Африка расколется на два новых континента. Специалисты указали на то, что недавно в районе африканских Афар появилась огромная трещина, длина которой на сегодняшний день уже превышает 56 км.

Ученые обнаружили этот разлом в Африке 15 лет назад, но тогда он был сравнительно небольшим, его размеры начали увеличиваться совсем недавно, и ученые отмечают, что подобные процессы могут занимать сотни лет, но на этот раз все произошло за считанные дни. За движением тектонических плит ученые наблюдают с помощью спутников.