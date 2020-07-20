У Зеленского настраиваются полностью проиграть осенью на выборах

Сразу несколько источников сообщают, что 18 июля в ОПУ была представлена закрытая социология, которую президентский офис заказывал под местные выборы.

Согласно приведенным цифрам, потенциальные кандидаты от СН побеждают только в 4 областных центрах из 24. Выборы по партийным спискам выглядят ещё хуже: СН смогут взять монобольшинство не более, чем в 3 гор- облсоветах.

В связи с этим, принято решение принуждать проходных мэров, которых ОПУ хоть чем-то держит ̶з̶а̶ ̶я̶й̶ц̶а̶ на коротком поводке, вступать в коалиции со ставленниками моновласти для создания зыбкого, но большинства. Мэрский кейс при этом считается проигранным полностью. Ситуация настолько неприглядная, что Ермак с Тимошенко убедили Зеленского совершить в сентябре турне по наиболее провальным областям с целью подзаконной агитации за «своих» кандидатов. Иначе все увидят, что король не просто голый, но ещё и импотент.

В Киеве ставка будет делаться не на подставную сосну Верещук (она предназначена только для использования на ТВ), а на Пальчевского — он единственный имеет призрачные шансы на победу. И то, если Кличко за это время где-то сильно зашкварится. Прекрасно понимая при этом, что в Киевсовете изменить расклад им не удастся, и большинство будет принадлежать ЕС и Удару.

Кстати, где Володя? Уже на Бирючьем или просто четвёртый день прячется от благодарных украинцев в Конче-Заспе? Той резиденции, которую клятвенно обещал отдать детям. Как всегда, держа два скрещённых пальца за спиной.

Helgi Sharp