Тренер киевского «Динамо» уволен

Руководство киевского «Динамо» приняло решение отправить в отставку Алексея Михайличенко, а также весь тренерский штаб. Соответствующая информация появилась на официальном сайте клуба.

Футбольный клуб «Динамо» при этом поблагодарил Алексея Михайличенко, Михаила Михайлова, Сергея Федорова и Вадима Евтушенко за проделанную работу.

Этот тренерский штаб принял команду уже по ходу сезона — после того, как в отставку был отправлен Александр Хацкевич, вместе с помощниками, не сумевший вывести команду в групповой турнир Лиги чемпионов. Тем не менее, клуб по итогам завершившегося сезона занял второе место, дающее право участвовать в квалификации ЛЧ.

Вместе с тем, ни руководство «Динамо», ни многочисленную армию болельщиков клуба не удовлетворяет отсутствие прогресса, достаточного для реальной борьбы за чемпионский титул и достойного выступления на европейской арене. Текущий уровень игры «Динамо» также оставляет много вопросов. Поэтому было принято решение досрочно расторгнуть трудовое соглашение с Алексеем Михайличенко и его помощники — к новому сезону команду будет готовить уже другой тренер.