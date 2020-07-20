Сандра Буллок объяснила почему развелась с последним мужем

В 2005 году американская актриса Сандра Буллок вышла замуж за телеведущего и производителя мотоциклов Джесси Джеймса, но уже через 5 лет супружеской жизни знаменитости со скандалом разошлись, и вот в чем причина.

Когда Сандра начала встречаться с Джесси — ей показалось, что это судьба, но уже через пять лет она настолько сильно разочаровалась, что даже не хочет и вспоминать об экс-возлюбленном.

Неприятный инцидент произошел в семье Буллок вскоре после церемонии вручения премии «Оскар», когда актриса наконец получила желаемую статуэтку за фильм «Невидимая сторона».

Во время своего выступления 55-летняя звезда поблагодарила мужа за поддержку, посвятив ему несколько очень трогательных строк, но уже через пару дней после этих событий в прессе появилась информация о многочисленных изменах Джеймса. Мужчина не стал отрицать, что действительно крутил романы на стороне.

Да, я изменял своей жене, но я взял ответственность за свои действия и извинился. Это конец истории. Это просто одна из сторон семейной жизни. Мужчины и женщины могут обманывать — это часть жизни. – прокомментировал ситуацию экс-возлюбленный Буллок.

Сразу после публичного признания возлюбленного Сандра переехала в другой дом и разорвала с ним какую-либо связь. Сейчас актриса живет вместе с фотографом Брайаном Рэндаллом, но выходить за него замуж не спешит.