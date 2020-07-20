Одиозная Третьякова пожаловалась на свою малообеспеченность

В интервью депутат Галина Третьякова, которая ранее говорила,что от безденежья рождаются «дети низкого качества», заявила о том, что нардепы получают слишком маленькую зарплату. Третьякова считает, что зарплата нардепов слишком низкая для того, чтобы они могли качественно работать. Смогут ли депутаты при такой зарплате делать детей высокого качества депутат не рассказала.

«Она небольшая, можно даже сказать, что в реалиях для того, чтобы обеспечить работу народного депутата, она маловата», — подчеркнула Третьякова.

Также она отметила, что зарплату депутатам начисляют по довольно странной схеме, и она может достигать 35 тысяч гривен. По словам политика, также не удобны и сами выплаты, которые происходят всего раз в месяц — то есть депутаты никакого аванса не получают.

Она жалуется на то, что зарплату выдают только 10-15 числа, и получается, что ее нужно растянуть на целый месяц, но лично она не успевает формировать все свои траты для того, чтобы так делать.

Также она пожаловалась на то, что кто-то якобы ее все время дергает. Также в конце своего заявления Третьякова подчеркнула, что депутаты, которые параллельно имеют другую работу, не успевают полноценно исполять свои обязанности.

Ранее спикер парламента Дмитрий Разумков говорил о том, что пока рано снимать лимит на зарплаты чиновников, поскольку карантин в стране все еще продолжается.