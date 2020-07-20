Молчание Зеленского на выпад Кадырова будет стоить ему дороже,чем открытое противостояние

Кадыдров сделал жесткое заявление, теперь молчание Зеленского будет стоить ему, как минимум, 10-15% рейтинга.

Начнем с самого важного вопроса, который необходимо задать команде президента: «Зачем руководитель Чечни жестко наехал на Зе?»

Можно много говорить о конспирологии, но, на самом деле, все максимально просто. Путин через Кадырова говорит Зеленскому: «Или ты идешь на изменения Конституции и на все мои прихоти, или я начинаю уничтожать твой рейтинг и, возможно, начну обострение на фронте».

И все это было бы не очень интересно, если бы не странные пассажи Кадырова об извинениях Зеленского.

Перед выборами была запущена версия о том, что в свое время, Зеленский будто бы извинялся перед Кадыровым, стоя на коленях. Можно предположить, что эта история может получить продолжение и весь этот текст Кадырова — это такая себе страшилка-привет президенту Украины. И от того, как он на это отреагирует, будет зависеть и дальнейшая реакция россиян.

Важно, что парарлельно с этим заявлением, свое заявление сделал Медведчук. Процитирую его дословно: «Мы же хорошо понимаем то, что ОРДО и ОРЛО — это не контролируемые со стороны Киева и Украины территори, и те власти которые там существуют они ориентируются на Россию. Разве это секрет? Разве секрет, что последние месяцы они заявляют о том, что они другого пути не видят, как с Россией. Это, кстати, очень высокая в кавычках оценка деятельности власти. Потому что при Порошенко они так не заявляли. При Порошенко они так не заявляли, хотя при Порошенко была более радикальная и иная позиция по отношению к этим териториям. Но тогда они об этом не говорили. А видимо теперь, в ожидании того что приходит новая власть, новый президент который изменит эту ситуацию, который сможет восстановить мир, потому что он с этим шел как с главным лозунгом знамени своей избирательной программы. И поняли что прошел год и Порошенко уже седьмой год при власти».

Проще говоря, россияне и их политические силы в Украине начали атаку на Зеленского. Точнее пока, они только угрожают ему большой атакой, которая может стоить Зеленскому самого дорогого — любви людей.

Он всю жизнь мечтал купаться в славе и это его главный двигатель в жизни. Если появится продолжение кадыровской истории, Зеленский лишится уважения людей, а вместе с этим и всей их любви. Но реакция Зеленского будет ключевой. Если он станет атаковать россиян, у него есть шансы на победу. Если проглотит — обязательно проиграет.