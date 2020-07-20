Боевик с Шарлиз Терон побил все рекорды по просмотрам

По данным стримсервиса Netflix, фантастический боевик «Бессмертная гвардия» с Шарлиз Терон в главной роли за первые четыре недели посмотрели около 72 миллионов человек.

Также сообщается, что фильм занимает высокое место в десятке самых популярных фильмов.

«Бессмертная гвардия» бьет рекорды! Блокбастер с Шарлиз Терон уже в топ-10 самых популярных фильмов в истории Netflix«, — говорится в твите стриминговой платформы.

Кроме того, режиссер фильма Джина Принс-Байтвуд — первая чернокожая женщина-режиссер в списке лучшей десятки.

Герои блокбастера «Бессмертная гвардия» — бессмертные воины, жизнь которых превратилась в непрекращающуюся войну, длящуюся тысячелетиями.