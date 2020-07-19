В Мексике нашли еще одну «братскую могилу» с десятками тел

Не менее 23 человек были убиты с сброшены в яму на территории штата Халиско в Мексике, все они числились пропавшими без вести.

По данным прокуратуры штата, массовое захоронение было найдено в ходе спецоперации на территории поселения Эль-Педрегаль в муниципалитете Эль-Сальто.

Останки людей хранились в четырех сумках, на месте продолжаются поисковые работы. Хотя тела были сильно изуродованы, троих человек удалось опознать.

Предполагается, что за зверскими убийствами стоят местные наркокартели, которые регулярно ведут «разборки с конкурентами». С 2006 года в стране «пропали без вести» более 60 тыс. человек, а массовые захоронения находят несколько раз в год.