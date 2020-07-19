В Йемене массово уничтожают евреев



По данным египетской газеты «Al-Mesryoon», повстанческая группировка хуситов в Йемене арестовала евреев в округе Хариф в мухафазе Амран к северо-западу от Саны в рамках «этнической чистки», а также ведет грабеж различных религиозных групп.

Местные источники из Харифа рассказали «Al-Mesryoon», что хуситы арестовали евреев из-за их религии и оказывали на них давление, чтобы они покинули Йемен. Они заставили евреев подписать обещания продать свои дома, землю и имущество лидерам хуситов по номинальным ценам, а затем покинуть страну. Сообщается, что хуситы преследовали нескольких евреев, оставшихся в Йемене, отключив им воду и электричество и не позволяя им покупать еду. По словам «Al-Mesryoon», повстанческая группировка использует аналогичные методы против йеменцев, принадлежащих к другим религиям.

Большая часть еврейского населения Йемена была эвакуирована на самолетах из страны вскоре после создания Государства Израиль. Большинство оставшихся также покинули Йемен, оставив лишь горстку евреев, которые отказались уехать. Министр информации Йемена Моаммер аль-Ириани заявил в 2017 году, что о состоянии примерно 50 оставшихся евреев в стране «ничего неизвестно». Популярный лозунг хуситов включает фразу «Проклятие евреям!»

https://lechaim.ru/news/husity-ustraivayut-oblavy-na-jemenskih-evreev-v-ramkah-etnicheskoj-chistki/