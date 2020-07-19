Тунгусская народная республика или про «право на самоопределение народов» в СССР

14 июля 1924 года в поселке Аян на побережье Охотского моря состоялся Всетунгусский съезд, на котором была провозглашена независимая от СССР Тунгусская народная республика и поднят её бело-зелено-черный флаг (белый цвет символизировал сибирский снег, зеленый – лес, тайгу, черный – землю).

Не сумев подавить тунгусов силой, большевики пошли на переговоры, а когда ополченцы сложили оружие, путем репрессий жестоко расправились с восставшими оленеводами и охотниками.

Сначала немного предистории.

Тунгусами до революции называли в России несколько народов тунгусо-маньчжурской группы: эвенков, эвенов, орочей, негидальцев и т.д. Жили они оленеводческим и охотничьим бытом, продавали пушнину и другие продукты своего хозяйства русским купцам и американским контрабандистам. Россияне не слишком разбирались в разновидностях малых народов своей необозримой родины, поэтому всех аборигенов Охотского края называли «тунгусами», хотя там проживали представители разных народов, крупнейшими из которых были эвенки и якуты.

В начале ХХ века, когда Российская империя распадалась и снова возъединялась в горниле войн, коренное население Дальнего Востока жило так, как сотни лет до этого жили их предки – охотились, рыбачили и разводили оленей.

Переворот 1917 года поначалу почти не внес перемен в жизнь тунгусов на севере Дальнего Востока. Их территории лишь номинально подчинялись разным правительствам, сменявшим здесь друг друга, а отсутствие реальной внешней границы позволяло захаживать сюда американцам и обеспечивало тунгусам сбыт своих промыслов.

Изменения начались с ликвидацией в конце 1922 года Дальневосточной Республики и включением побережья Охотского моря в состав РСФСР.

Дело в том, что и российская имперская и советская власть не очень то уважала представителей коренных народов Севера. Ни один «тунгуска» не был представлен в органах власти, не имел возможности получить образование на родном языке и т.п.

Большевики закрыли морское побережье и запретили местным жителям свободно торговать продукцией своих хозяйств, обязав их сдавать её как продналог. За неподчинение отбирались оленьи стада — главное средство существования.

Вожди и шаманы арестовывались как «буржуи». Неповиновение привело к случаям расправ с населением.

Людьми народы севера были миролюбивыми, и до поры до времени терпели издевательства со стороны красных комиссаров, но рано или поздно терпение «тунгусов» должен был ворваться. Оставшись почти без средств к существованию «тунгусы» плюнули на природную толерантность и взялись за оружие.

В мае 1924 года они поднялись на восстание.Восстание возглавили тунгусы с типично русскими именами и местным разрезом глаз — Михаил Артємьев (на фото слева) и Павел Карамзин.

В отличие от большинства соотечественников, они получили такую сякую образование и имели определенный военный опыт.

Карамзин принадлежал к традиционной туземной знати и сумел получить некоторое образование ещё в старое время, что придавало ему большой вес в глазах соплеменников.

Артемьев был активным участником гражданской войны, способствуя сначала установлению советской власти в Якутии. В 1920 году он был председателем Амгинского ревкома. Но он разочаровался в политике большевиков, и в 1922 году примкнул к якутским антисоветским повстанцам, которые в 1923 году пытались поддержать неудачно закончившийся поход на Якутск бывшего колчаковского генерала Анатолия Пепеляева.

Первым делом во главе отряда из 25-30 тунгусов Карамзин захватил городок Нелькан. После этого успеха отряд из 60 «ополченцев» захватил порт Аян, убив начальника ОГПУ и трех красноармейцев. Других представителей советской власти, что сдались в плен, тунгусы великодушно отпустили на историческую родину.

После этого в Нельканы был созван съезд всех тунгусов, который провозгласил отделение от Советской России и создания самостоятельного государства.

14 июля 1924 года в поселке Аян, на побережье Охотского моря, состоялся Всетунгусский съезд, на котором группой местных жителей — тунгусов, якутов и русских, был провозглашена Тунгусская республика. Съезд в Аян объявил о независимости тунгусского народа и о неприкосновенности его территории с морскими, лесными, горными богатствами и ресурсами.

Выписка из резолюции съезда:

«Постановили: объявить всему миру в нижеследующих пунктах категорическое наше заявление Союзу Сов. Республик:

1) О полной независимости Тунгусской нации от него, как мера к избавлению нашей нации от ига коммунизма и Сов.власти;

2) о невмешательстве ни под каким видом во внутреннюю жизнь Тунгусской нации его, т. е. Союза Сов.Республик;

3) о неприкосновенности всей коренной нашей территории со всеми морскими, горными и лесными промыслами;

4) о готовности нас — Тунгусов — к вооруженной борьбе, в случае насильного вторжения в нашу территорию и вмешательства в нашу внутреннюю жизнь Сов.власти и коммунистов;

5) как символ нашей самостоятельности нации и независимости в принципах самоопределения поднять первый национальный флаг и в освидетельствование неотступных своих требований, состоящего из трех цветов, а именно «белого», означающего сибирские снега, «зеленого» — сибирские леса и из «черного» означающего землю, ибо родная земля принадлежит нам….».

10 августа в г. Охотске открылся съезд тунгусов Охотского побережья, на котором присутствовали представители 21 тунгусского рода и трех якутских районов. Они приняли постановление о торговле, охотничьем и рыбном промыслах, здравоохранении, народном образовании. Было обращено особое внимание на организацию родовых Советов.

Тунгусский съезд через мирную делегацию представил в ЦИК Якутии требования об:

1) отделении Охотского побережья от Дальнего Востока и воссоединения его с Якутией;

2) предоставлении права тунгусам самим разрешать политические, экономические и культурные вопросы;

3) устранении от власти коммунистов, проводивших политику террора.

Лидеры восстания написали даже «обращение» к тогдашней ООН – Лиги наций, Тунгусы обращаются к иностранным государствам и к Лиге наций, “как к могучим защитникам мелких национальностей в мировом масштабе” по вопросу спасения их от “общего врага мирового национализма — русского коммунизма”.

Имела Тунгусская республика и свою символику – бело-зелено-черный триколор, где белый символизировал снег, зеленый – тайгу, а черный – землю.

Конечно, Советская власть в Москве стерпеть этого не смогла. В целях борьбы с повстанцами была созвана III Чрезвычайная сессия Якутской ЦИК. На ней секретарём обкома Байкаловым повстанцы были названы бандитами, а их руководители — «одурманенными иллюзией элементами».

Сталин отправил инструкцию Байкалову, возглавлявшему операцию по «ликвидации тунгусского повстанчества» .

На подавление тунгусов отправился отряд красных кавалеристов под командованием опытного командира Ивана Строда, который надеялся легко одолеть восставших нацменов, но произошла оказия. В феврале 25 года 150 тунгусов под руководством Карамзина захватили Новое Устье, которое обороняло 317 красноармейцев с семью пулеметами. Далее повстанцы отправились на города Усть-Майское и Оймякон.

Восставшие изначально надеялись на то, что сам факт их справедливого возмущения побудит советскую власть пойти на переговоры с ними и удовлетворить их требования. Взамен тунгусы были согласны отказаться от независимости. Их программой-минимум было включение северного Приохотья в состав Якутской АССР. Повстанцам представлялось, что якутские власти, хоть и советские, позволят им вести традиционное хозяйство и свободную торговлю через морские гавани Охотского моря.

Тунгусы всячески демонстрировали своё миролюбие. Сдававшихся в плен красноармейцев и чекистов отпускали на свободу. Они не сделали попыток расширить восстание за пределы региона, например, в ту же Якутию, где многие были готовы с оружием в руках выступить против советской власти. Вместо этого Главное Национальное Тунгусское Управление обратилось к ЦИК СССР с предупреждением, что в случае вторжения советских войск через границы Тунгусии или через морское побережье, «мы, тунгусская нация, как поголовно восставшая из-за нетерпимой политики большевиков, должны будем оказать вооружённое сопротивление… Вся ответственность за пролитую безвинную кровь перед историей и общественным мнением падёт на вас как на высший орган советской власти».

Тогда большевики решили сменить тактику и начали переговоры о перемирии, пообещав тунгусам полную амнистию, обеспечения национального возрождения и воссоединение с Якутским АССР. Отряды Артем’ева и Карамзина согласились на эти предложения. Сначала было объявлено перемирие, а впоследствии «ополченцы» окончательно сложили оружие.

Судьба большинства «амнистированных» советской властью тунгусов оказалась трагической. Усилиями войск ГПУ и кораблей советского военно-морского флота Тунгусская республика была ликвидирована, но более подробные документы об этом не сохранились.

В конце марта в Якутию прибыла специальная судебная комиссия ЦК ВКП(Б) под руководством Полуяна. Были расстреляны 128 человек, 130 получили различные тюремные сроки, из них часть не была связана с восстанием. Среди репрессированных были видные представители интеллигенции, многие из которых ничего не знали о восстании.

Уже через два года, когда власть большевиков на Дальнем востоке достаточно окрепла, в Охотском крае начались массовые репрессии против участников восстания. Сотни людей были расстреляны и отправлены в лагеря, а про Тунгусскую народную республику российские историки стараются не вспоминать. Ведь, как известно, любые съезды и референдумы Москва признает только на вход, и только под дулами оружия. А на выход и добровольно — это уже экстремизм, антигосударственная деятельность и попытка отторжения «исконно русских» земель.

****

http://wordyou.ru/v-mire/kak-rodilas-i-pogibla-tungusskaya-narodnaya-respublika