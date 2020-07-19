С аукциона продадут набор для убийства вампира ХIХ века

В Лондоне на аукционе антиквариата выставлен на продажу набор XIX-го века, предназначенный для убийства вампиров. Предварительная стоимость лота составляет от 2,5 тысяч до 3,7 тысяч долларов.В шкатулке XIX века аккуратно сложены распятие, пистолет, деревянные колья и молоток, а также две стеклянные бутылки со святой водой, святая земля и паста из чеснока.

Набор принадлежит неназванной жительнице графства Йоркшир. Он достался ей по наследству от дяди.

Уна Дрейдж, представитель аукционного дома Tennants Auctioneers в йоркширском городе Лейбурн, заявила, что никогда не видела подобную вещь.

По оценке Дрейдж, набор был собран в конце XIX века – по всей вероятности, на волне популярности произведения Брэма Стокера «Дракула», написанного в 1897 году.

«Скорее всего, это дань моде, продиктованная суевериями того времени», — сказала представитель аукционного дома.

Помимо орудий убийства в шкатулке также находится молитвенник, датированный 1851 годом, и переписанный от руки отрывок Евангелия от Луки (глава 19, стих 27): «Врагов же моих тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и избейте предо мною».