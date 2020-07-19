С аукциона продадут набор для убийства вампира ХIХ века

В шкатулке XIX века аккуратно сложены распятие, пистолет, деревянные колья и молоток, а также две стеклянные бутылки со святой водой, святая земля и паста из чеснока.
Набор принадлежит неназванной жительнице графства Йоркшир. Он достался ей по наследству от дяди.
Уна Дрейдж, представитель аукционного дома Tennants Auctioneers в йоркширском городе Лейбурн, заявила, что никогда не видела подобную вещь.
По оценке Дрейдж, набор был собран в конце XIX века – по всей вероятности, на волне популярности произведения Брэма Стокера «Дракула», написанного в 1897 году.
«Скорее всего, это дань моде, продиктованная суевериями того времени», — сказала представитель аукционного дома.
Помимо орудий убийства в шкатулке также находится молитвенник, датированный 1851 годом, и переписанный от руки отрывок Евангелия от Луки (глава 19, стих 27): «Врагов же моих тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и избейте предо мною».
Leave a Reply