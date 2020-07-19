Покончила с собой знаменитая российская фигуристка

На 21-м году ушла из жизни российская фигуристка Екатерина Александровская. Ее тело нашли возле дома на улице 1905 года. По предварительным данным, фигуристка совершила суицид. Девушка оставила записку со словом «люблю».

В последнее время девушка тренировалась в Канаде, но получила там травму и вернулась в Россию. Здесь у нее началась депрессия. Она посещала психолога.

Ночью она вернулась домой в состоянии алкогольного опьянения. Позднее ее нашли мертвой под окнами дома в Москве.

Александровская выступала за Австралию в парном катании. Екатерина Александровская и Харли Уиндзор — чемпионы мира среди юниоров (2017), чемпионы юниорского финала Гран-при (2017) и двукратные чемпионы Австралии (2017 и 2019 годы).

Тренер погибшей российской фигуристки Екатерины Александровской Андрей Хекало сообщил, что у 21-летней спортсменки было тяжелое заболевание. По его словам, последнюю тренировку спортсменка провела 10 января.

В тот день у нее произошел приступ эпилепсии. Фигуристку положили на двухнедельное обследование, по итогам которого Александровской рекомендовали прекратить профессионально заниматься спортом.