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Ответом на послание Кадырова должна быть зачистка чеченской мафии в Украине

Сегодня сеть «кипит» обсуждением тревожного послания главы Чечни Рамзана Кадырова президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием принести ему лично еще раз извинения за оскорбления мусульман, а также выполнить свои обещания, которые он давал перед выборами в Украине – закончить «гражданскую войну» на Донбассе.

Эксперты уже называют два варианта такого месседжа Кадырова. Первый – Кадыров выслуживается таким образом перед Путиным. Второй – это анонс усиления давления на Украину.

Какой бы из вариантов не был правильным, нардеп 8-го созыва Верховной Рады Сергей Высоцкий считает, что президент Украины должен не тянуть с ответом на бред Кадырова. Ответом Владимира Зеленского должна быть команда СБУ и полная зачистка кадыровской мафии в Украине.

Если для кого-то это еще новость, то в криминальных кругах Украины кадыровцы все еще имеют не абы какой вес. «Мы в свое время этот процесс начали. Ударили по ним, но добить до конца не смогли», – признал Высоцкий.

19 июля, 2020 | Tags: , , , | Category: Новости, Политика, Украина ﻿
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