Ольга Сумская похвасталась семейными фото

Актриса засыпала Instagram красивыми кадрами.

Как и многие другие звезды, Ольга Сумская вместе с семьей пришла поздравить программу «Светская жизнь» с 15-летием на ТВ. На публике она появилась вместе с мужем Виталием Борисюком и младшей дочерью Анной.

В своем аккаунте актриса оставила на память солнечные фото с самыми дорогими, сделанные во время вечеринки. Вместе эта троица выглядит, как самая счастливая семья в мире.

Как видно, младшая дочь Ольги Сумской выросла такой же эффектной красавицей, как и ее знаменитая мама. А черты внешности от папы только добавляют харизмы.