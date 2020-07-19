Общественность Украины возмущена заявлением Кадырова

Популярный украинский блогер и военный волонтер Роман Доник пишет на своей странице в Facebook, в Украине есть куча залетных делков из Чечни на нелегальном и полулегальном положении, которые поддерживают на своей родине Кадырова, которые и здесь открыто поддерживают Кадырова. Пора их давно выкинуть из Украины.

Волонтер отмечает, для тех, кто не в курсе, кадыровцы, которые приезжали воевать за «ЛДНР», проявили себя как банда мародеров, готовые только для полицейских операций. При первых серьезных замесах и потерях уезжали обратно.

Нам нужно понимать, что с Зеленским мы сами как-то внутри Украины разберемся между собой. Еще «пехотинцы» Путина не указывали нам, что мы тут должны делать.

Доник подчеркивает, в данном контексте, Зеленский не клоун из 95 квартала. В данном контексте Зеленский — президент и верховный главнокомандующий воюющей 7 год страны. Как бы тяжело не давалось написание этих слов. Кто бы и как к нему не относился. Еще не хватало, чтобы кто-то слившийся под Путина и перебивший оппозицию в Ичкерии, указывал стране, воюющей 7 год с Путиным, как и что нам нужно делать. Мы страна воюющая 7 лет. Страна, похоронившая тысячи защитников Независимости погибших на войне с Россией.