Наследники Артура Конан Дойла подали в суд на Netflix за чрезмерную эмоциональность суперсыщика

Семейство сэра Артура Конан Дойла подало в суд на Netflix за их предстоящий фильм «Энола Холмс». В иске утверждается, что гениальный детектив Шерлок Холмс изображен в фильме излишне эмоциональным по отношению к женскому полу, что нарушает авторские права на образ, созданный сэром Дойлом.



Энола Холмс – девушка из серии романов Нэнси Спрингер, сестра-подросток знаменитого детектива. Книги содержат много элементов из рассказов Дойла о Шерлоке Холмсе, и большинство этих элементов сегодня не защищены авторским правом благодаря череде судебных решений в начале 2010-х годов. Детали 10 рассказов, однако, до сих пор принадлежат семье Дойла. Спрингер же и, как следствие, адаптация Netflix используют их ключевые элементы. Иск предъявлен не только Netflix и Спрингер, но и ее издателю «Пингвин Рэндом Хаус» за понесенные финансовые убытки. Условие таково: если создатели фильма хотят, чтобы Шерлок Холмс выражал эмоции, они должны заплатить.

В жалобе прописано, что в классических историях Холмс известен как «отчужденный и неэмоциональный». Затем, по мере проживания самим Артуром жизненного опыта, это положение меняется. После выхода первых повестей о Шерлоке Холмсе началась Первая мировая война, в которой Конан Дойл похоронил своего старшего сына Артура Аллея Кингсли и своего брата, бригадного генерала Иннеса Дойла. Когда писатель вернулся к книгам, ему было уже недостаточно, чтобы персонаж Холмса оставался всего лишь олицетворением блестящего аналитического ума. Он должен был стать человеком, а для этого было необходимо развить его человеческие связи и эмпатию.