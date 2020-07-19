На РФ рухнуло сразу 10 мостов

В республике Тува паводок разрушил десять мостов, размыто покрытие на 12 дорогах, затоплено 125 домов и 113 приусадебных участков. Об этом в своём аккаунте Facebook сообщил смотрящий колонии Шолбан Кара-оол, сообщает Сибирь.Реалии.
16 июля из зоны паводка в Туве эвакуировали аборигенов. Они направлялись из Кызыла в село Мугур-Аксы и застряли между бродами реки Барлык.
Серьезно пострадали жители Чаа-Хольского района, где пробило укрепительную дамбу в Кызыл-Даге.
Рухнули так рухнули..Зато » мы » отжали у бендеровцев Крым и построили туда МОСТ..А матушка рассея и без мостов проживёт…Как пел Высоцкий » мы создадим им уют «….