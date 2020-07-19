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На РФ рухнуло сразу 10 мостов

В республике Тува паводок разрушил десять мостов, размыто покрытие на 12 дорогах, затоплено 125 домов и 113 приусадебных участков. Об этом в своём аккаунте Facebook сообщил смотрящий колонии Шолбан Кара-оол, сообщает Сибирь.Реалии.

16 июля из зоны паводка в Туве эвакуировали аборигенов. Они направлялись из Кызыла в село Мугур-Аксы и застряли между бродами реки Барлык.

Серьезно пострадали жители Чаа-Хольского района, где пробило укрепительную дамбу в Кызыл-Даге.

19 июля, 2020 | Category: Новости, Россия ﻿
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1 comment to На РФ рухнуло сразу 10 мостов

  • Анатолий
    19.07.2020 at 09:55 · Reply

    Рухнули так рухнули..Зато » мы » отжали у бендеровцев Крым и построили туда МОСТ..А матушка рассея и без мостов проживёт…Как пел Высоцкий » мы создадим им уют «….

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