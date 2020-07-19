Команда КВН из Минска отказалась ехать на четвертьфинал в Крым

Отказ команды КВН из Минска ехать на игру в оккупированный Крым свидетельствует о том, что в Беларуси выбрали дружбу с Украиной. Об этом 18 июля заявил в Twitter заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.

«А зачем туда ездить, если там оккупанты превратили рай в ад? Ни отдыха, ни выступлений, еще и потом проблемы в Украине и государствах ЕС. Друзья из Беларуси выбрали свободу и достоинство и дружбу с Украиной вместо денег, лишений и унижений от того, кто им добра не желает», – написал дипломат.

18 июля минская команда КВН «Дети Тьюринга» заявила, что отказалась продолжать игру в российской премьер-лиге в 2020 году, так как четвертьфинал пройдет в оккупированном Крыму. Это решение объяснили пандемией коронавирусной инфекции, статусом аннексированного Крыма и хорошими отношениями Белорусского государственного университета с украинскими университетами, которые могут ухудшиться, если команда отправится в Крым через Россию.