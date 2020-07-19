Кадыров сделал резонансное заявление о Президенте Украины

Как написал 18 июля в своем Telegram-канале Кадыров, Зеленский, который уже когда-то вынужден был извиняться перед Кадыровым за сюжет одного юмористического видеоролика времен до своего президентства, теперь должен снова подтвердить свои извинения или «ответить» перед ним.

«Когда-то я знал Зеленского как человека, который, признав свою вину, имел честь извиниться. Это было достойно мужчины. Но только зачем теперь, после принятых извинений, пытаться изобразить из себя нечто, юлить, вилять, пытаться возвысить себя? Теперь же Вы, получив полномочия президента Украины, каждый раз придумываете новые версии извинений», – написал Кадыров.

«Вы нечестны и изворотливы не только в своих словах, но и в предвыборных обещаниях. Обещали положить конец войне, но продолжаете дело своего предшественника Порошенко.

Что мешает вам исполнить надежды двух великих народов? Что вам мешает позвонить Владимиру Владимировичу Путину и объявить, что заканчиваете с этой гражданской войной на востоке Украины? Гордыня или чужая воля?» – говорится в сообщении чеченского руководителя.