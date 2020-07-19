Гай Ричи решил построить отель исключительно для богатых и знаменитых

Ричи вкладывает деньги в строительство роскошной базы отдыха для звезд в английском графстве Уилтшир. Четыре люксовых коттеджа будут располагаться на берегу искусственного озера на территории поместья Ashcombe Estate, которое принадлежит Ричи. Строительство загородного комплекса обойдется кинематографисту в 9 миллионов фунтов стерлингов.

Но, судя по амбициям режиссера, затраты на возведение коттеджей окупятся довольно быстро. Ричи строит базу отдыха специально для знаменитостей и состоятельных гостей, которые готовы будут платить 15 тысяч фунтов стерлингов за ночь (свыше $18 тысяч).

Режиссер «Джентльменов», а также культовых фильмов «Карты, деньги, два ствола» и «Большой куш» купил поместье Ashcombe Estate у своей бывшей жены Мадонны в 2001 году и стал его полноправным хозяином в 2008 году после бракоразводного процесса.

«Теперь он надеется побороться на местном и национальном уровне за богатых и знаменитых гостей», — сообщает популярное издание.

На участке площадью более 485 гектаров находится в том числе и пивоваренный завод Гая Ричи Gritchie Brewing, приносящий 51-летнему кинематографисту хорошую прибыль. Компания открылась в 2017 году и прославилась производством настоящего английского эля. Через год после запуска пивоваренного завода Ричи получил разрешение на строительство двух искусственных озер, а в прошлом году — на возведение базы отдыха, на которой будут проводиться в том числе съемки и вечеринки.