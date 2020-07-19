Дальний Восток захлестнули митинги и акции протеста

В нескольких городах Хабаровского и Приморского краев 19 июля проходят массовые митинги в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Тысячи человек вышли на акции протеста в Хабаровске, Владивостоке, Комсомольске-на-Амуре и Биробиджане.

Акции не были согласованы с местными властями. После акций задержали несколько активистов в Биробиджане и во Владивостоке. В остальных городах полиция наблюдает за происходящим, на предыдущих митингах полицейские раздавали медицинские маски из-за угрозы распространения коронавируса.

В субботу, 18 июля, только на улицы Хабаровска, по официальным данным, вышли свыше девяти тысяч человек. Организаторы утверждают, что в акции приняли участие несколько десятков тысяч человек. Протесты также не были согласованы с властями, о задержаниях не сообщалось.

Накануне ФСБ заявила, что на митинге в Хабаровске якобы готовили теракт. Кроме того, власти Хабаровского края сообщили, что рассматривают возможность возврата к жесткому карантину и объясняют это «тяжелой ситуацией с распространением коронавирусной инфекции».

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали 9 июля и доставили в Москву. Следствие считает, что он причастен к организации убийств и покушений на бизнесменов в 2004-2005 годах. Московский суд отправил Фургала в СИЗО на два месяца. Вину он не признает.

По одной из версий, причиной ареста Фургала могло стать его нежелание продавать свою долю в принадлежащем ему заводе «Амурсталь». По информации местных СМИ, 25% акций предприятия принадлежат Ларисе Стародубовой, бывшей жене Фургала. 75% принадлежат Павлу Бальскому,которого связывают с братьями Ротенбергами.

11 июля начались протесты в поддержку политика. В прошедшие выходные акции стали самыми массовыми на Дальнем Востоке за несколько лет: одновременно с Хабаровском митинги прошли в Комсомольске-на-Амуре, Эльбане, Солнечном и других городах края. По оценке СМИ, на акции выходили до 30 тысяч человек, по данным полиции – до 12 тысяч.