Армения и Азербайджан фактически находятся в состоянии войны

Начавшееся в прошлое воскресение военное обострение на границе Армении и Азербайджана к концу недели перешло в новую фазу.

В субботу, 18 июля, стороны не сообщали об обстрелах и людских потерях. В то же время, судя по всему, армянские и азербайджанские войска находятся в полной готовности, активно ведут разведку и противодействуют разведывательным средствам противника. Так, в Нагорном Карабахе сообщили, что ПВО непризнанной республики уничтожила азербайджанский беспилотник.

По данным военных непризнанной республики, дрон Orbiter-3 был сбит в 06:38 по местному времени на северо-востоке линии соприкосновения.

Об использовании беспилотников в ходе военного обострения в Закавказье рассказал эксперт в области беспилотных систем Денис Федутинов.

«В ходе обострения обстановки на границе Азербайджана и Армении обе стороны конфликта неоднократно применяли имеющиеся в их распоряжении беспилотные авиационные системы», — говорит эксперт.