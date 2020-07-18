За подделку денег арестован внук французской актрисы Катрин Денев

Во Франции по подозрению в связях с итальянской мафией и участии в подделке денег арестован внук Катрин Денев Игорь Вадим.

Сообщается, что 32-летний внук актрисы стал одним из 44 задержанных по всей Европе человек в рамках операции Европола «Нерон». Операция направлена на пресечение деятельности клана каморры, занимающейся изготовлением и распространением поддельных денег.

Помимо Вадима, во Франции были арестованы два человека. В ходе расследования были изъяты поддельные деньги на 9,9 млн евро, 8,3 млн евро подлинных купюр, ценности общей стоимостью около 10 млн евро.

По информации издания, внуку Катрин Денев грозит экстрадиция в Италию и суд.