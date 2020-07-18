Высокие рейтинги Пальчевского свидетельствуют о том, что украинцы ничему не научились проголосовав за популиста Зеленского

Популярный историк и политолог Александр Палий пишет на своей странице в Facebook, киевлянам будет очень полезно знать, что социологи «рисуют» товарищу Пальчевскому, тому самому, который с канала Медведчука не вылазит, 9% или 11% рейтинга в столице, как кандидата на пост мэра. Видимо, жителям столице войны на Донбассе мало?

Палий отмечает, не будет лишним напомнить, дело против владельца «Евролаб» Пальчевского СБУ расследовало по статье 113 Уголовного Кодекса «Диверсия – совершение с целью ослабления государства взрывов, поджогов или иных действий, направленных на массовое уничтожение людей…» Как известно, Пальчевский – выпускник кузницы российских шпионов – военного института иностранных языков.

В России Пальчевский возглавлял партию вместе с шпионским куратором россиянки Бутиной, которую недавно судили в США за шпионаж. Ему постоянно открыты двери для больших эфиров на каналах кума Путина.

«Недавно мне абсолютно неполитические люди рассказали историю, которую я считал бы выдумкой, если бы не все вышеприведенное. Сидит тетенька в дорогом кафе, когда к ней подсаживается мужчина и просит ее подыграть с ним знакомство, пока он, мол, «следит за бывшей женой». Он действительно за кем-то следил. Тетушка посидела, поиграла роль, а затем включила телевизор, канал кума Путина, а там – он. Видимо, не дорабатывает наша контрразведка», – резюмировал политолог.