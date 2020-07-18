Внучка королевы Елизаветы тайно вышла замуж за итальянца

Британская принцесса Беатриса тайно вышла замуж за итальянского аристократа Эдоардо Мапелли-Моцци .

Тихая церемония прошла в часовне возле Виндзорского замка. На ней присутствовали лишь королева Елизавета II, ее муж принц Филипп и другие близкие родственники жениха и невесты. Вопреки традиции, о свадьбе не было объявлено заранее.

31-летняя Беатриса Йоркская, занимающая девятое место в линии наследования британского трона, — дочь опального принца Эндрю, в декабре 2019 года сложившего полномочия из-за обвинений в сексуальном насилии над несовершеннолетней.

Королева Елизавета II — бабушка Беатрисы, а принцы Гарри и Уильям — ее двоюродные братья.

36-летний Эдоардо Мапелли-Моцци носит титул графа. Его отец — известный горнолыжник, принимавший участие в зимних Олимпийских играх 1972 года. У него есть ребенок — четырехлетний мальчик по имени Кристофер. В 2019 году сообщалось, что он планировал жениться на его матери, но разорвал помолвку из-за романа с принцессой.

Принцесса Беатриса рассталась со своим предыдущим любовником Дейвом Кларком в 2016 году после десяти лет отношений. Она познакомилась с Эдоардо осенью 2018 году во время поездки в Италию.

О помолвке было объявлено 26 сентября 2019 года. Первоначально свадьба была намечена на 29 мая 2020 года, однако ее решили отложить из-за пандемии новой коронавирусной инфекции.