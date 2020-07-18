Украине опять угрожают погодные катаклизмы

Синоптики предупредили украинцев об ухудшении погодных условий, а также о повышении уровня воды в реках страны. Более того, прогнозируются дожди, град и сильные порывы ветра. Об этом сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям. Отмечается, что в некоторых местах скорость порывов ветра составит 15-20 метров за секунду, а к сильным ливням нужно готовиться в Карпатах и на Закарпатье.

По информации Гидрометцентра, 18 июля в западных областях, в ночное время в Донецкой и Луганской грозы, в отдельных районах град и шквальный ветер 15-20 м/с, днем в Карпатах и на Закарпатье местами обильные осадки.

При этом повышение уровня воды в реках во Львовской, Ивано-Франковской и Волынской областях. Более того, 18-20 июля на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) прогнозируется подъем уровней воды на 0,2 — 1 м над уровнями.

В случае сильных дождей не исключено формирование селевых потоков на склонах.