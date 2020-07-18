Стало известно, кто так масштабно взломал Твиттер

За недавней атакой на Twitter-аккаунты американских знаменитостей стояла группа молодых людей из США и Великобритании. Об этом стало известно The New York Times.

По информации издания, хакеры общались между собой в мессенджере Discord, а ими руководил некто с ником Kirk. Он утверждал, что работает в самой соцсети и имеет внутренний доступ к аккаунтам пользователей.

Как сообщает NYT, им удалось связаться с четырьмя участниками взлома, которые заявили, что им не известно об их руководителе. По их словам, именно Kirk взламывал аккаунты знаменитостей. Он выводил и средства с кошелька, куда жертвы слали биткоины.

Отмечается, что пользователь Kirk не был широко известен в хакерских кругах до атаки. Даже для других хакеров, работавших с ним, его личность оставалась неизвестной. Все участники взлома познакомились незадолго до начала всей операции.

За осуществленную транзакцию участникам взлома полагалась своя доля, пишет газета. При этом такие операции показали, что Kirk имеет доступ к системам Twitter. Так, он мог быстро изменять основные параметры безопасности для любого пользователя и отправлять фото записей из внутренних систем соцсети в качестве доказательства того, что он контролирует учетные записи.

Один из собеседников издания не раскрыл свою личность, однако заявил, что проживает в США и ему около 20, а его товарищ по взлому рассказал, что ему 19 лет, он живет в Великобритании с мамой.