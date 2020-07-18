Средиземноморская диета оказалась идеальной для снижения веса

Наиболее эффективными диетами без экстремального голодания являются углеводные и белковые рациона питания. Об этом рассказала известный доктор и диетолог Валентина Думская.

По ее словам, такие диеты действительно являются очень эффективными, но их довольно сложно соблюдать, и к тому же, они подходят далеко не каждому человеку. Думская отмечает, что идеальным рационом питания для любого человека может стать только средиземноморская диета. Она считается наиболее комфортной, к тому же такой рацион не предусматривает никаких ограничений и не требует особого подхода.

Впрочем, Думская уточнила, что средиземноморская диета предусматривает употребление более одного килограмма зелени ежедневно, поэтому не каждый человек может ее придерживаться из-за индивидуальных пищевых привычек.

«Идеальной оказалась так называемая средиземноморская диета, которая подразумевает большое разнообразие продуктов, включая овощи, растительное масло», — рассказала доктор.